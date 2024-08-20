مياهنا : قطع المياه عن منطقة بعمان بسبب تغير في نوعية مياه الشرب

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه الأردن، "مياهنا"، سيطرتها على تغير طفيف في نوعية مياه الشرب في منطقة الدمينة / البيادر في العاصمة عمان. اضافة اعلان





وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين أفاد بتغير نوعية المياه في منزله، وعلى الفور توجهت فرق الشركة الفنية، ونفذت مسحا شاملاً لمنطقة الشكوى، وتم فصل ٩ وصلات وعزل جزء من المنطقة احترازياً، مؤكدة تزويد المواطنين في منطقة الشكوى بالمياه بواسطة صهاريج الشركة.



وقالت شركة مياهنا إن الفرق الفنية بدأت باتخاذ الاجراءات التصويبية اللازمة، وانها ستقوم بإعادة المياه إلى المنطقة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفة الفنية، بالتنسيق الكامل مع المختبرات المركزية في سلطة المياه ووزارة الصحة ومختبرات الشركة.