نائب الملك يؤكد أهمية وضع خطة عمل لقطاع السياحة في الفترة المقبلة

وأشار سموه خلال ترؤسه اجتماعات مع معنيين بالقطاع في قصر الحسينية، الاثنين، لبحث استراتيجيات تطوير القطاع السياحي، إلى ضرورة أن تسهم الخطة في تنشيط السياحة وتحسين تجربة السيّاح.
وبين سمو ولي العهد أهمية الاستثمار في المواقع السياحية الاستشفائية، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
واستمع سموه، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، إلى شرح من وزيرة السياحة والآثار لينا عناب عن خطة الوزارة لتطوير الاستراتيجية الوطنية للسياحة الاستشفائية وتعافي القطاع السياحي.
وتناولت الاجتماعات التقدم في تنفيذ مشاريع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إذ لفت سموه إلى ضرورة إيجاد حلول لتنويع الموارد المالية للسلطة.
وثمن سمو ولي العهد جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في ضمان تجربة سياحة آمنة لزوار المملكة.
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