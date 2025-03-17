نائب الملك يشارك مرتبات قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية مأدبة الإفطار

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.
وأدى سموه والحضور صلاة المغرب جماعة.
وتابع سمو ولي العهد والحضور فقرات متنوعة شملت عروضا لفنون قتالية، ومنافسة شد الحبل بين وحدات القوات الخاصة، وإلقاء قصائد شعرية تغنت بالوطن والقائد.
ويخدم سمو ولي العهد حاليا مساعدا لقائد الكتيبة الخاصة/101، إحدى وحدات قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأمن يوضح حول فيديو متداول لحادث دهس في الأردن
-
الصفدي: السوريون يستحقون بلدا خاليا من الإرهاب والظلم كي يعيشوا بسلام
-
"أوقاف الكورة" تعقد مجالس الفُتيا الخامس
-
"اليرموك" تعلن عن تسكين 7 برامج أكاديمية
-
اتفاقية تعاون بين أمانة عمان ووزارة الزراعة لتحريج الأراضي الجرداء
-
مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار
-
وزير الأوقاف يفتتح اليوم الخيري والطبي المجاني في الرصيفة