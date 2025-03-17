نائب الملك يشارك مرتبات قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية مأدبة الإفطار

10:25 م

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الوكيل الإخباري- شارك نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الاثنين، مرتبات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية مأدبة الإفطار. اضافة اعلان





وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.



وأدى سموه والحضور صلاة المغرب جماعة.



وتابع سمو ولي العهد والحضور فقرات متنوعة شملت عروضا لفنون قتالية، ومنافسة شد الحبل بين وحدات القوات الخاصة، وإلقاء قصائد شعرية تغنت بالوطن والقائد.



ويخدم سمو ولي العهد حاليا مساعدا لقائد الكتيبة الخاصة/101، إحدى وحدات قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.