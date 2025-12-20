نجوم عرب يشيدون بتألق النشامى في كأس العرب ويتوقعون تمثيلا مشرفا بالمونديال

الوكيل الإخباري- أشاد نجوم عرب ولاعبون ومدربون سابقون، بالمستوى المتميز الذي ظهر به المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العرب 2025 والتي اختتمت الخميس الماضي في قطر، وحقق فيها النشامى مركز الوصافة.

وأكدوا أن الأداء البطولي والراقي للمنتخب نال إشادة الجميع، كما طمأن الشارع الرياضي العربي بشأن مشاركة أردنية فاعلة في نهائيات كأس العالم 2026.



وقال المحترف العراقي السابق علي صلاح، "إن المنتخب العراقي الذي أحبه وأشجعه لم يتمكن من الوصول إلى أدوار متقدمة في بطولة كأس العرب، الأمر الذي دفعني لمتابعة مباريات منتخب النشامى من قرب"، مضيفا أن الأداء المنظم والروح القتالية العالية أبهر الجميع.



وأشار إلى أن إشراك عدد من البدلاء يعكس جاهزية جميع اللاعبين وقدرة المنتخب على المنافسة في الاستحقاقات الكبرى، وعلى رأسها مونديال 2026"، مؤكدا ثقته بأن منتخب النشامى سيكون له بصمة واضحة في كأس العالم.



من جهته، أعرب المدرب المصري إكرامي متبولي، المحترف السابق في نادي الحسين إربد، عن إعجابه بمستوى المنتخب، مشيرا إلى أن الدعم الكبير من القيادة الهاشمية شكل دافعا أساسيا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.



وأضاف إن تصاعد الأداء خلال البطولة يعكس التخطيط الفني الجيد والانضباط داخل الملعب، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج للاستفادة من هذه المكتسبات لتعزيز جاهزية المنتخب لمونديال 2026.



كما أشاد المدرب السوري نزار محروس، الذي درب في الأردن والعراق وسوريا وحقق مع شباب الأردن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بالمستوى الفني والتنظيمي للنشامى قائلا: "المنتخب أظهر شخصية قوية وقدرة على اللعب بمستوى متزن، وإشراك البدلاء خلال البطولة يعكس عمق التشكيلة وثقة الجهاز الفني بجميع اللاعبين".



وأكد أن الدعم الهاشمي المستمر أعطى اللاعبين الاستقرار النفسي والفني، مما يجعلنا واثقين من أن النشامى سيكون له حضور مشرف في كأس العالم 2026.