السبت 2025-12-20 07:10 م

باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار

باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار
باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار
السبت، 20-12-2025 05:55 م
الوكيل الإخباري-   وجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، رسالة تهنئة للاعبه السابق كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد حاليا، بمناسبة عيد ميلاده السابع والعشرين.اضافة اعلان


وقال نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه على منصة "X": "يحتفل مبابي بعيد ميلاده السابع والعشرين، عيد ميلاد سعيد كيليان".

ويأتي ذلك بعد أيام من قرار محكمة العمل في باريس إلزام نادي باريس سان جيرمان، بدفع مبلغ 61 مليون يورو لنجمه السابق كيليان مبابي، كتعويض عن رواتب مستحقة وفق دعوى رفعها اللاعب المنتقل إلى ريال مدريد.

وكان مبابي قد ارتدى قميص نادي باريس سان جيرمان بين عامي 2018 و2024، قبل أن ينتقل لنادي ريال مدريد الإسباني.

وشارك كيليان في 308 مباريات مع النادي الباريسي، سجّل خلالها 256 هدفا وصنع 110 أخرى، وحقق مع رفاقه ألقاب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.

كما هنأ فريق "الميرنغي" لاعبه الحالي، مبابي، بهذه المناسبةعبر حساباته: "كل عام وأنت بخير مبابي".

وشارك مبابي في 82 مباراة مع نادي ريال مدريد، أحرز فيها 72 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة، وظفر معه بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية.

روسيا اليوم
 
 


gnews

أحدث الأخبار

القاضي الدكتور علي بيك الخضيري يناقش أطروحته للدكتوراه في الجريمة الإلكترونية

مناسبات القاضي الدكتور علي بيك الخضيري يناقش أطروحته للدكتوراه في الجريمة الإلكترونية

مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد محمد العضايلة

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد محمد العضايلة

الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا

"البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية

أخبار الشركات "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية

الحاجة عايشة أبو عريش في ذمة الله

نعـي فـاضل الحاجة عايشة أبو عريش في ذمة الله

وزارة الأوقاف تختتم ورشة لمراجعة خطتها الاستراتيجية

أخبار محلية وزارة الأوقاف تختتم ورشة لمراجعة خطتها الاستراتيجية

باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار

ترند باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار

أردني يفوز بجائزة الشارقة الدوليّة اللغوية

أخبار محلية أردني يفوز بجائزة الشارقة الدوليّة اللغوية



 






الأكثر مشاهدة