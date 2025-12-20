باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار

وقال نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه على منصة "X": "يحتفل مبابي بعيد ميلاده السابع والعشرين، عيد ميلاد سعيد كيليان".
ويأتي ذلك بعد أيام من قرار محكمة العمل في باريس إلزام نادي باريس سان جيرمان، بدفع مبلغ 61 مليون يورو لنجمه السابق كيليان مبابي، كتعويض عن رواتب مستحقة وفق دعوى رفعها اللاعب المنتقل إلى ريال مدريد.
وكان مبابي قد ارتدى قميص نادي باريس سان جيرمان بين عامي 2018 و2024، قبل أن ينتقل لنادي ريال مدريد الإسباني.
وشارك كيليان في 308 مباريات مع النادي الباريسي، سجّل خلالها 256 هدفا وصنع 110 أخرى، وحقق مع رفاقه ألقاب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.
كما هنأ فريق "الميرنغي" لاعبه الحالي، مبابي، بهذه المناسبةعبر حساباته: "كل عام وأنت بخير مبابي".
وشارك مبابي في 82 مباراة مع نادي ريال مدريد، أحرز فيها 72 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة، وظفر معه بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية.
روسيا اليوم
