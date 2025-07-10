ندوة تعاين مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

الوكيل الإخباري- عاينت ندوة نظمها اتحاد الكتاب والأدباء مساء أمس الأربعاء في مقره بعمان، مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.

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ودعوا الى تعزيز دور الأسرة كخط دفاع أول لحماية الأبناء من المخاطر الرقمية، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية حول الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي وبناء شراكات مع الجهات المختصة لضمان بيئة إنترنت أكثر أماناً للأطفال الشباب والمجتمع.