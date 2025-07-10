ندوة تعاين مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

ودعوا الى تعزيز دور الأسرة كخط دفاع أول لحماية الأبناء من المخاطر الرقمية، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية حول الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي وبناء شراكات مع الجهات المختصة لضمان بيئة إنترنت أكثر أماناً للأطفال الشباب والمجتمع.
ولفت عضو "الاتحاد" أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي خلال مشاركته بالندوة التي حملت عنوان "دور الأسرة في حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي" إلى أن الافراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يترك تأثيرا سلبيا على التواصل داخل الأسرة خاصة الأطفال من خلال ابتعاد الأهل عن أبنائهم وتراجع فرص المتابعة اليومية لهم مما يؤدي إلى شعور الأبناء بعدم الاهتمام والحرمان العاطفي ويدفعهم للبحث عن التقدير والاهتمام خارج غطاء الاسرة.
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