ندوة حول "الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض في "آل البيت"

الوكيل الإخباري- نظمت كلية علوم الأرض في جامعة آل البيت، اليوم الأحد، ندوة علمية بعنوان: "استخدام الذكاء الاصطناعي في علوم الأرض والبيئة"، بمشاركة عدد من الباحثين من الأردن ومصر.

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