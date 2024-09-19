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ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
الخميس، 19-09-2024 06:42 م

الوكيل الإخباري-    عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الخميس، ندوة علمية بعنوان "وقفات مع السكري" قدمها رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة الدكتور كامل العجلوني.

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ورحب مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، بالدكتور العجلوني كقامة وطنية فذة تبوأت عدة مواقع مهمة وإسهامات طبية وعلميّة نوعية على المستويين المحلي والإقليمي، مؤكدا أهمية تعزيز الوعي الصحي المجتمعي، حول مرض السكري الذي يشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا نظرا للتكاليف المرتبطة بعلاجه وتأثيره على القدرة الإنتاجية للأفراد المصابين وتأثيره على جودة حياتهم.

 
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