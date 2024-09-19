ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري

الوكيل الإخباري- عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الخميس، ندوة علمية بعنوان "وقفات مع السكري" قدمها رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة الدكتور كامل العجلوني.

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