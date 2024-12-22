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ندوة في "اليرموك" حول إنجازات المبادرات الملكية

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الأحد، 22-12-2024 06:12 م

الوكيل الإخباري-    نظم "كرسي المرحوم سمير الرفاعي" للدراسات الأردنية في جامعة اليرموك، بالتعاون مع مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، ومديرية ثقافة إربد، والمنتدى الثقافي في إربد، ندوة علمية بعنوان "المبادرات الملكية السامية وإنجازاتها وآثارها في محافظات المملكة الأردنية الهاشمية".

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وقال وزير الاتصال الحكومي السابق الدكتور مهند مبيضين، إنه منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حققت المملكة إنجازات في مختلف الميادين كان لها دور في تحسين ظروف ومستوى معيشة المواطنين، على الرغم مما شهدته الأردن من تحديات نتيجة الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، وموجات اللجوء المختلفة، والتحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية.


وشدد على حرص جلالة الملك على إطلاق مبادرات ملكية من شأنها تحقيق نهضة تنموية في الحقول العلمية والتعليمية والصحية والصناعية والتنموية والإنتاجية، وتحفيز أفراد المجتمع للاضطلاع بهذا الدور لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

 
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