ندوة في "اليرموك" حول إنجازات المبادرات الملكية

وقال وزير الاتصال الحكومي السابق الدكتور مهند مبيضين، إنه منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حققت المملكة إنجازات في مختلف الميادين كان لها دور في تحسين ظروف ومستوى معيشة المواطنين، على الرغم مما شهدته الأردن من تحديات نتيجة الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، وموجات اللجوء المختلفة، والتحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على حرص جلالة الملك على إطلاق مبادرات ملكية من شأنها تحقيق نهضة تنموية في الحقول العلمية والتعليمية والصحية والصناعية والتنموية والإنتاجية، وتحفيز أفراد المجتمع للاضطلاع بهذا الدور لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
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