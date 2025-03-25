نشاط تجاري ملحوظ في أسواق المفرق قبيل عيد الفطر

الوكيل الإخباري- تشهد أسواق مدينة المفرق، وخاصة محال بيع الملابس والحلويات، حركة تجارية نشطة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، ويعود هذا النشاط إلى استلام المواطنين لرواتبهم الشهرية، ما زاد من معدلات الإقبال على الأسواق، خاصة في ساعات المساء بعد الإفطار.

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وشهدت محال بيع الملابس في المدينة انتعاشًا واضحًا خلال الأيام الماضية، بعد فترة من الركود شبه التام، وفق ما أكده التاجر فراس دبابنة، الذي أشار إلى أن العائلات بدأت شراء احتياجاتها مبكرًا لتجنب الازدحام الكبير الذي عادة ما يسبق العيد بأيام قليلة.



من جهته، قال التاجر محمود السخني إن الحركة التجارية بلغت ذروتها أخيرا، متوقعًا استمرار هذا النشاط حتى عشية العيد، حيث تشهد معظم محال الملابس إقبالًا واسعًا من المواطنين، ما يسهم في إنعاش السوق بعد شهور من التباطؤ الاقتصادي.