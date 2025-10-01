نصف مليون مواطن معدل استخدام تطبيق "سند" أسبوعيا

وأشارت الوزارة إلى أن هنالك مغتربون يستخدمون تطبيق "سند" الحكومي من خارج الأردن للاستفادة من الخدمات المتوفرة به.
وأوضحت الوزارة بأن هناك 3-5 ملايين حركة رقمية ما بين استعلام وخدمات تجري شهريا على تطبيق على سند.
