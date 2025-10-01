نصف مليون مواطن معدل استخدام تطبيق "سند" أسبوعيا

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأربعاء، إن معدل استخدام تطبيق سند أسبوعيا نصف مليون مستخدم، بينما شهريا فإن معدل الاستخدام 1.3 مليون.

وأشارت الوزارة إلى أن هنالك مغتربون يستخدمون تطبيق "سند" الحكومي من خارج الأردن للاستفادة من الخدمات المتوفرة به.