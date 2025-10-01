الأربعاء 2025-10-01 11:32 ص
 

نصف مليون مواطن معدل استخدام تطبيق "سند" أسبوعيا

تطبيق سند
تطبيق سند
 
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأربعاء، إن معدل استخدام تطبيق سند أسبوعيا نصف مليون مستخدم، بينما شهريا فإن معدل الاستخدام 1.3 مليون.

وأشارت الوزارة إلى أن هنالك مغتربون يستخدمون تطبيق "سند" الحكومي من خارج الأردن للاستفادة من الخدمات المتوفرة به.


وأوضحت الوزارة بأن هناك 3-5 ملايين حركة رقمية ما بين استعلام وخدمات تجري شهريا على تطبيق على سند.

 
 
