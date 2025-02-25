نقابة الخدمات العامة تعقد اجتماع الهيئة العامة

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الوكيل الإخباري- عقدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماع الهيئة العامة العادي، برئاسة رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، وحضور أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، ومندوب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، محمد الزعبي. اضافة اعلان





وحسب بيان صحفي صادر عن النقابة، اليوم الثلاثاء، شارك في الاجتماع، الذي تحقق فيه النصاب القانوني وشهد حضورًا حاشدًا يمثل القطاعات العمالية التابعة للنقابة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد محمود ادبيس.



وصادقت الهيئة العامة على كافة قرارات الهيئة الإدارية المتعلقة بالأمور المالية والإدارية لعام 2024 ولغاية تاريخه، بما فيها إقرار الميزانية العمومية، وتفويض الهيئة الإدارية بتعيين مكتب تدقيق حسابات لعام 2025.



كما صادقت على الاتفاقيات الجماعية التي أبرمتها النقابة خلال الفترة الماضية، إلى جانب إبراء ذمة الهيئة الإدارية، وإقرار النظام المالي والإداري للنقابة.



وعرض أبو مرجوب خلال الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاعات التي تنضوي تحت مظلة النقابة، كالعاملين في المنصات الرقمية، والأمن والحماية، وصالونات التجميل، التي تعاني من تدني الأجور وعدم توفر بيئة عمل لائقة، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي يواجه تحديات بسبب الظروف الإقليمية الراهنة.



وثمّن أبو مرجوب الجهود النوعية التي يقوم بها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الاتحاد العام وحضوره محليًا وإقليميًا ودوليًا، من خلال اللقاءات التي عقدها الاتحاد مع كافة المؤسسات والشركاء الوطنيين، إلى جانب جهود الاتحاد في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا، والمضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الإصلاحية للاتحاد وترجمتها عبر برنامج تنفيذي.



وأكد الحضور ضرورة تكثيف جهود الهيئة الإدارية في متابعة القضايا العمالية والتحديات التي تعاني منها كافة القطاعات بشكل عام، والقطاعات الأكثر تجاوزًا على الحقوق العمالية بشكل خاص، والعمل على تحسين ظروف العاملين فيها وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، مشيرين إلى ضرورة زيادة نسبة المنتسبين لعضوية النقابة في القطاعات التابعة لها وفق قرار التصنيف المهني الصادر عن وزارة العمل.



كما أكدوا موقف النقابة الداعم لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في التصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير والتوطين والوطن البديل، معربين عن ثقتهم بقدرة جلالته وحكمته في حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره ومصالح الأردنيين.







