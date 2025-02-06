نقابة الصحفيين الأردنيين ترفض دعوات تهجير الفلسطينيين

وأكدت النقابة رفضها لأي تحركات قد تقوض السيادة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشددةً على وقوفها خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعمها المطلق للقرارات التي تصب في مصلحة الدولة الأردنية العليا.
وثمنت النقابة الخطوات التي اتخذها جلالة الملك حيال القضية الفلسطينية، معتبرةً إياها القضية المركزية للأمة العربية.
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