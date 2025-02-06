 
الخميس 2025-02-06 03:42 م
 

نقابة الصحفيين الأردنيين ترفض دعوات تهجير الفلسطينيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
الخميس، 06-02-2025 03:02 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت نقابة الصحفيين الأردنيين بيانًا اليوم ترفض فيه الدعوات لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن أي محاولة من هذا القبيل تمثل جريمة ضد الإنسانية.

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وأكدت النقابة رفضها لأي تحركات قد تقوض السيادة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشددةً على وقوفها خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعمها المطلق للقرارات التي تصب في مصلحة الدولة الأردنية العليا.


وثمنت النقابة الخطوات التي اتخذها جلالة الملك حيال القضية الفلسطينية، معتبرةً إياها القضية المركزية للأمة العربية.

 
gnews

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