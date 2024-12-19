 
الخميس 2024-12-19 01:42 ص
 

نواب يبحثون موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
الخميس، 19-12-2024 01:06 ص
الوكيل الإخباري-    بحثت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، الأربعاء، موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر والشركات التابعة لها، في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.اضافة اعلان


واستعرض السليحات في الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وأمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام وأمين عام هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور أحمد الصباغ ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة ورئيس إدارة محطة السمرا لتوليد الكهرباء يوسف حسن، مهام وزارة الطاقة بدءا من التزويد بالطاقة والغاز الطبيعي وتنظيم ورقابة السوق واستغلال المعادن واستكشافها.

وتساءل السليحات وأعضاء اللجنة عن خطط ومشاريع الاستراتيجية للوازرة للعام 2025، بعد تخصيص ميزانية تبلغ 25.2 مليون دينار في زيادة ما نسبته 7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

من جانبه، قال الخرابشة إن الوزارة تقوم بمجموعة من المهام الحيوية التي تشمل تأمين الطاقة، واستكشاف الغاز والنفط، وتنظيم ورقابة السوق، واستغلال الثروة المعدنية، إلى جانب دعم مشاريع الطاقة المتجددة والاستفادة من فرص الهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن أبرز المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن تطوير استراتيجيات الوزارة في مجال الطاقة، مشروع تخزين الطاقة باستخدام مياه سد الموجب بقدرة 450 ميغاواط لمدة 7 ساعات بهدف تعزيز قدرة المملكة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وهو جزء من استراتيجية الوزارة لتحسين قدرة التخزين والطاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات السنوية في الحمل الكهربائي.

وفي مجال الغاز والنفط، بين الخرابشة أن الدراسات أظهرت وجود احتياطيات كبيرة من الغاز تبدأ من 9.2 تريليون متر مكعب وقد تصل الى 14.6 تريليون متر مكعب في أعلى نسبها، مشيراً أنه من المتوقع أن يتم استخراج حوالي 39 بالمئة من هذه الاحتياطيات.
 
gnews

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