هام للمواطنين الراغبين بشراء زيت الزيتون

الوكيل الإخباري- أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة أن وحدة المختبرات فيها تجري العديد من الفحوصات لزيت الزّيتون للتأكد من جودته وتصنيفه وعدم وجود غش فيه.



وذكرت المؤسسة في مقطع ريلز نشر على منصّاتها الرّقميّة إن من أهم هذه الفحوصات المعتمدة فحص تصنيف زيت الزيتون وفقاً للمواصفات الأردنيّة، بناء على فحص نسبة الحموضة، إلى: بكر ممتاز، أو بِكر، أو بِكر عاديّ.



وبيّن المقطع أن المؤسسة تقدّم كذلك فحص التزنّخ "البيروكسيد، إلى جانب فحص تركيب الأحماض الدّهنيّة، وهو الفحص القادر على كشف خلط زيت الزّيتون بأيّ مواد او زيوت أخرى.

اضافة اعلان