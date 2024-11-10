هام للمواطنين الراغبين بشراء زيت الزيتون

وذكرت المؤسسة في مقطع ريلز نشر على منصّاتها الرّقميّة إن من أهم هذه الفحوصات المعتمدة فحص تصنيف زيت الزيتون وفقاً للمواصفات الأردنيّة، بناء على فحص نسبة الحموضة، إلى: بكر ممتاز، أو بِكر، أو بِكر عاديّ.
وبيّن المقطع أن المؤسسة تقدّم كذلك فحص التزنّخ "البيروكسيد، إلى جانب فحص تركيب الأحماض الدّهنيّة، وهو الفحص القادر على كشف خلط زيت الزّيتون بأيّ مواد او زيوت أخرى.
وقالت المؤسسة في المقطع المنشور إنها تمتلك المختبر المعتمد الوحيد في المملكة لتذوّق زيت الزّيتون وإجراء الفحص الحسّيّ من خلال الشمّ والتّذوق من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال.
ودعت المؤسسة الراغبين بإجراء فحوصات زيت الزيتون إلى التواصل مع مديريّة المختبرات على هاتف: 065301225
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