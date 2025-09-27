هام من الضمان الاجتماعي بشأن الأجور

10:25 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747591 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغ عدد المشتركين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور المعتمد، والبالغ 290 دينارًا، حوالي 389 ألفًا و425 مشتركًا. اضافة اعلان





وأوضحت المؤسسة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن عدد الأردنيين ضمن هذه الفئة وصل إلى 193 ألفًا و185 مشتركًا، بنسبة 49.6 بالمئة من إجمالي المتقاضين للحد الأدنى للأجور، فيما بلغ عدد غير الأردنيين 196 ألفًا و240 مشتركًا إلزاميًا يعملون في منشآت داخل المملكة، مشكّلين ما نسبته 50.4 بالمئة.



ويُشكّل العاملون بالحد الأدنى للأجور نحو 24 بالمئة من إجمالي المشتركين الفعّالين في الضمان الاجتماعي، والبالغ عددهم نحو مليون و612 ألف مشترك.



يُذكر أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قرّرت، بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال"، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارًا، وتطبيقه اعتبارًا من الأول من كانون الثاني الماضي، ولغاية 31 كانون الأول 2027.



وسجلت منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل 291 شكوى عمالية، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، تتعلق بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بصرف الحد الأدنى للأجور.