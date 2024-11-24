هام من وزارة التربية لطلبة تكميلي التوجيهي

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم، طلبة الثانوية العامة المسجلين للامتحان التكميلي 2024، إلى الاطّلاع على أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.jo

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن على الطالب إدخال رقمه الوطني وتاريخ ولادته للاطّلاع على رقم جلوسه، وكذلك اسم القاعة التي سيتقدم فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، والمباحث التي قام بتسجيلها في طلب اشتراكه.

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ودعت الطلبة إلى تدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوا للامتحان بها.