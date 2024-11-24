هام من وزارة التربية لطلبة تكميلي التوجيهي

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن على الطالب إدخال رقمه الوطني وتاريخ ولادته للاطّلاع على رقم جلوسه، وكذلك اسم القاعة التي سيتقدم فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، والمباحث التي قام بتسجيلها في طلب اشتراكه.
ودعت الطلبة إلى تدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوا للامتحان بها.
وبينت الوزارة أن على الطالب في حال وجود أي خطأ في بياناته، إرسال طلب لتصويب الخطأ في الخانة المخصصة والمعدة لذلك على الصفحة ذاتها، وذلك في موعد أقصاه مساء الأربعاء المقبل الموافق لـ 27 تشرين الثاني.
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