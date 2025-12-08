الإثنين 2025-12-08 06:21 م

هيئة الإعلام تعمّم بشأن استضافة متحدثين في الشؤون الصحية

هيئة الإعلام تعمّم بشأن استضافة متحدثين في الشؤون الصحية
هيئة الإعلام تعمّم بشأن استضافة متحدثين في الشؤون الصحية
الإثنين، 08-12-2025 05:41 م
الوكيل الإخباري-  خاطبت هيئة الإعلام، المطبوعات الإلكترونية والصحفية ومحطات البث الفضائي الإذاعي، للعلم بكتاب وزير الصحة رقم (م ت م ص/رقابة/ 9036) الصادر بتاريخ 2 كانون الأول 2025، المتعلق بضرورة التحقق من حصول الشخص المراد استضافته ليقدم معلومات أو استشارات طبية أو صحية على تصريح مزاولة المهنة الطبية والصحية الصادر من وزارة الصحة حسب الأصول.اضافة اعلان


وأوضحت في بيان، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي عملا بأحكام المادة (5/ب) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته والتي تنص على أنه (لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال الدعاية والإعلان أو ممارسة أي من المهن الطبية أو الصحية ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير، وفقا للقوانين والأنظمة الموضوعة لهذه لغاية).

وبينت أنه يمكن التحقق من حصول الشخص على تصريح المزاولة من خلال التواصل مع وزارة الصحة أو قيامه بإبراز تصريح مزاولة المهنة الطبية أو الصحية الخاصة به كل ضمن اختصاصه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

376 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين 376 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في غزة

ب

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط والحفاظ على الوجود المسيحي فيه

ل

أخبار محلية اختتام ورشة إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم

زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب اليابان وترقّب موجات تسونامي بارتفاع 3 أمتار

عربي ودولي زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب اليابان وترقّب موجات تسونامي بارتفاع 3 أمتار

مدرب النشامى يصدر جملة من القرارات قبل مواجهة مصر

أخبار محلية مدرب النشامى يصدر جملة من القرارات قبل مواجهة مصر

ل

أخبار محلية الملك يستقبل رئيس وزراء ألبانيا في قصر الحسينية

هيئة الإعلام تعمّم بشأن استضافة متحدثين في الشؤون الصحية

أخبار محلية هيئة الإعلام تعمّم بشأن استضافة متحدثين في الشؤون الصحية

ل

أخبار محلية كل ما تود معرفته عن خدمة العلم.. موعد الالتحاق والإجازات والمحظورات أثناء التدريب



 






الأكثر مشاهدة