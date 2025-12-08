هيئة الإعلام تعمّم بشأن استضافة متحدثين في الشؤون الصحية

وأوضحت في بيان، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي عملا بأحكام المادة (5/ب) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته والتي تنص على أنه (لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال الدعاية والإعلان أو ممارسة أي من المهن الطبية أو الصحية ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير، وفقا للقوانين والأنظمة الموضوعة لهذه لغاية).
وبينت أنه يمكن التحقق من حصول الشخص على تصريح المزاولة من خلال التواصل مع وزارة الصحة أو قيامه بإبراز تصريح مزاولة المهنة الطبية أو الصحية الخاصة به كل ضمن اختصاصه.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يؤكد أهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط والحفاظ على الوجود المسيحي فيه
-
اختتام ورشة إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم
-
مدرب النشامى يصدر جملة من القرارات قبل مواجهة مصر
-
الملك يستقبل رئيس وزراء ألبانيا في قصر الحسينية
-
كل ما تود معرفته عن خدمة العلم.. موعد الالتحاق والإجازات والمحظورات أثناء التدريب
-
أول تعليق من قائد الجيش بعد اختيار 6 آلاف مكلّف لتأدية خدمة العلم
-
اختتام ورشة إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم
-
الحكومة تطلق منصة خاصة بخدمة العلم