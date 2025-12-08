الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح

09:42 ص

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، مقرّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية، بأنّ قوات الاحتلال دهمت مقرّ "الأونروا" ونفذت عمليات تفتيش داخل المقرّ، واستولت على هواتف حراس الأمن.

