الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح

وأفادت مصادر فلسطينية، بأنّ قوات الاحتلال دهمت مقرّ "الأونروا" ونفذت عمليات تفتيش داخل المقرّ، واستولت على هواتف حراس الأمن.
-
أخبار متعلقة
-
22 ألف إصابة بصفوف جيش الاحتلال و58% يعانون اضطرابا
-
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قلقيلية
-
إصابة شاب إثر اعتداء قوات الاحتلال قرب جدار الرام
-
الاحتلال يواصل خروقاته في غزة ويكثف من عمليات نسف مبانٍ في خان يونس
-
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يأمر بإخلاء 14 بؤرة استيطانية
-
57 انتهاكا ضد الصحفيين الفلسطينيين في تشرين الثاني الماضي
-
شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل
-
حماس تعلن استعدادها لتسليم سلاحها .. بشرط