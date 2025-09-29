"هيئة الاعتماد" تقر تسكين تخصصات جامعية وتجدد ترخيص أكاديميات تدريب

الوكيل الإخباري- أقر مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، أمس الأحد الموافقة على تسكين مؤهلات متعددة في الإطار الوطني للمؤهلات.

وشملت المؤهلات، برنامج الدكتوراة في مناهج وأساليب تدريس اللغة الإنجليزية (المستوى العاشر) في جامعة اليرموك؛ وبرامج الماجستير في الإحصاء، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والفيزياء الطبية، والعلوم الحياتية، والبيئة، والجيولوجيا، والجيوانفورماتيكس، والأدب والنقد، واللغويات، والاقتصاد السياسي الدولي، والتصميم والفنون التطبيقية، والموسيقى، والفنون التشكيلية، وعلوم اللغة – اللغة الفرنسية (المستوى التاسع) في جامعة اليرموك.



كما شملت، برامج البكالوريوس في التاريخ والحضارة، الجغرافيا، العلوم السياسية (المستوى السابع) في جامعة اليرموك؛ وبرنامج الماجستير في الإدارة الرياضية (المستوى التاسع) في الجامعة الهاشمية؛ وبرامج البكالوريوس في الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات (المستوى السابع) في جامعة الطفيلة التقنية؛ وبرنامج البكالوريوس في الاقتصاد (المستوى السابع) في جامعة الحسين بن طلال؛ وبرامج الماجستير في اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية، والرياضيات (المستوى التاسع) في جامعة عمان العربية؛ وبرنامج الماجستير في الرياضيات (المستوى التاسع) في جامعة عجلون الوطنية؛ وبرنامج البكالوريوس في هندسة أنظمة الروبوتات الذكية (المستوى السابع) في الجامعة الأميركية في مادبا.



كما وافق المجلس على إقرار المجالات المعرفية ونتاجات التعلم لعدة تخصصات، ومنح واعتماد برامج خاصة في الجامعات المختلفة، شملت، الاعتماد الخاص لتخصص تصميم وتنسيق المواقع (بكالوريوس) في الجامعة الأردنية؛ واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات هندسة الطيران، تكنولوجيا صيانة الطائرات (بكالوريوس) في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية؛ والاعتماد الخاص الأولي لتخصص تكنولوجيا الطائرات المسيرة (تقني/بكالوريوس) في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية؛ واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص القوانين السيبرانية (ماجستير) في جامعة العلوم التطبيقية؛ واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات العلاج الطبيعي، التصميم الجرافيكي، تصميم الأزياء، التصميم الصناعي، تكنولوجيا الوسائط المتعددة، التكنولوجيا المالية، الحقوق (بكالوريوس وماجستير) في الجامعات الأردنية الخاصة.



ووافق على الاعتماد الخاص لتخصص القانون في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (ماجستير) في جامعة الإسراء؛ والاعتماد الخاص لتخصص ذكاء الأعمال وتحليل البيانات (ماجستير) في جامعة البترا؛ والاعتماد الخاص الأولي لتخصص تكنولوجيا صناعة الأسنان (بكالوريوس) في جامعة البترا؛ والاعتماد الخاص الأولي لتخصص الأعمال والتجارة الإلكترونية (بكالوريوس) في جامعة عجلون الوطنية؛ واستمرارية الاعتماد العام لجامعة جرش؛ واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات الفنون البصرية، التصميم الداخلي، التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة، اللغتين الصينية والإنجليزية، تكنولوجيا الإعلام الرقمي، الإعلام الرقمي، الحقوق، إدارة الطيران، الفنون والحرف التشكيلية، التقنيات اللوجستية وإدارة سلاسل التزويد، تكنولوجيا الأشعة، المختبرات الطبية، هندسة برمجيات دولي، الدبلوم المتوسط في تغذية الإنسان والحميات وفنون السينما والتلفزيون.