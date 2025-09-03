هيئة الاعتماد تمنح شهادة الاعتماد للبرامج الأكاديمية في جامعات أردنية

الوكيل الإخباري- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، خلال جلسته الأخيرة برئاسة رئيس المجلس الدكتور ظافر الصرايرة، عددا من القرارات ومن أهمها، منح شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية.

وافق المجلس على منح شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية للتخصصات بكالوريوس علم النفس في جامعة الأردنية، والكيمياء، وهندسة برمجيات، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات في جامعة البترا.



وأقر استمرارية منح شهادة الاعتماد وضمان الجودة لكلية الطب في جامعة النهرين العراقية، ووافق على تسكين مؤهل دكتوراه لغة عربية في الإطار الوطني للمؤهلات (المستوى العاشر)، و ماجستير فلسفة (المستوى التاسع)، ودكتوراه فلسفة، وقضاء وسياسة شرعية (المستوى العاشر)، وماجستير علوم السموم المخبري (المستوى التاسع)، وبكالوريوس الأطراف الصناعية والأجهزة المساندة (المستوى السابع) في الجامعة الأردنية.



وأقر المجلس تسكين مؤهل بكالوريوس علم الاجتماع والعمل الاجتماعي في الإطار الوطني للمؤهلات (المستوى السابع)، وماجستير ضبط العدوى والوبائيات المستوى التاسع في جامعة اليرموك، وبكالوريوس الفيزياء المستوى السابع في جامعة الحسين بن طلال، وماجستير الرياضيات، وهندسة البرمجيات، وعلم البيانات (المستوى التاسع) في جامعة الزيتونة.



ووافق المجلس على تسكين ماجستير الصيدلة في الإطار الوطني للمؤهلات (المستوى التاسع) في جامعة جدارا، وبكالوريوس القانون (المستوى السابع) في جامعة عمان العربية.



وأقر المجلس الاعتماد الخاص لبكالوريوس العلاج الطبيعي، وعلم الحاسوب، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، ونظم المعلومات الحاسوبية في جامعة الحسين بن طلال، وبكالوريوس نظم المعلومات الصحية في جامعة آل البيت.



وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لبكالوريوس الهندسة الطبية، وماجستير الهندسة الطبية الحيوية في الجامعة الهاشمية، وبكالوريوس التربية الخاصة في جامعة الطفيلة التقنية، وهندسة المواد، في جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز.



كما أقر الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس الهندسة الصناعية في جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس وماجستير الصحافة والاعلام الرقمي، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص العلاقات العامة والترويج الرقمي في جامعة البترا.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لبكالوريوس التربية الرياضية، والتربية المهنية والسلامة العامة في جامعة جرش، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، وماجستير الأمن السيبراني الذاتي باستخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعة الأميركية في مأدبا، وبكالوريوس الصيدلة، والواقع الرقمي وتطوير الألعاب، والموافقة على الاعتماد الخاص لماجستير التكنولوجيا الصيدلانية وإدارة الجودة في جامعة العلوم التطبيقية.



ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس اللغة الصينية، وكيمياء تطبيقية، والاعتماد الخاص لماجستير اللغة الصينية في جامعة فيلادلفيا، وبكالوريوس التصميم والتواصل البصري، والعلوم اللوجستية وإدارة سلاسل التزويد، والاعتماد الخاص لماجستير، إرشاد ذوي الفئات الخاصة وأسرهم في جامعة اربد الاهلية.



ووافق المجلس على الاعتماد الخاص الأولي لتخصصي بكالوريوس الإذاعة والتلفزيون في جامعة جدارا، والإدارة اللوجستية الرقمية في جامعة الإسراء.



وأقرّ الاعتماد الخاص لدبلوم متوسط السجلات الطبية، والتمريض المشارك، والمختبرات الطبية، في كلية التعليم التقني/ جدارا، والفيلم والتلفزيون (دولي)، والتصميم الداخلي (دولي)، والحوسبة/ هندسة البرمجيات(دولي)، وهندسة السيارات (دولي)، وتكنولوجيا الأجهزة الطبية في كلية التعليم التقني/ جامعة عمان الأهلية.



ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لبكالوريوس الإدارة الفندقية في كلية عمون الجامعية التطبيقية، ومعلم صف في جامعة الزيتونة الأردنية، وأقرّ نتاجات التعلم لبكالوريوس علم الاجتماع، وعلم الاجتماع/الإنحراف والجريمة، والمجالات المعرفية لبكالوريوس العلاقات العامة والترويج الرقمي.



ووافق المجلس، على استمرارية دبلوم متوسط الإدارة الفندقية، وفنون الطهي في كلية عمون الجامعية التطبيقية، وعلى استمرارية دبلوم متوسط إدارة الاعمال، والاعتماد الخاص لدبلوم متوسط إدارة الاعمال الالكترونية، والميديا الرقمية، والتصميم الجرافيكي، في كلية المجتمع الإسلامي.