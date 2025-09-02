"هيئة الطاقة" تتلقى 534 طلبا للحصول على تراخيص خلال تموز الماضي

وبحسب بيانات الهيئة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 315 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و42 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و153 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و24 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
ومن أبرز الطلبات التي تلقتها الهيئة 12 طلبا لتصريح محطة شحن عامة، وطلب ترخيص محطة شحن عامة، و102 طلب لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي، وطلب لإقامة محطة محروقات، وطلب لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلب لإنشاء منشأة وقود صناعي، وطلب رخصة تنقيب.
