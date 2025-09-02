"هيئة الطاقة" تتلقى 534 طلبا للحصول على تراخيص خلال تموز الماضي

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال الشهر الماضي، 534 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، رفضت 3 طلبات منها بقطاع النفط ومشتقاته.

وبحسب بيانات الهيئة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 315 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و42 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و153 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و24 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.