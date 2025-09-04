واشنطن ترشّح جيم هولتسنايدر سفيرًا للولايات المتحدة في الأردن

11:15 ص

الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض الأمريكي عن ترشيح جيمس هولتسنيدر لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.





وجاء هذا الإعلان ضمن قائمة ترشيحات لعدد من السفراء الأمريكيين إلى عدة دول، تم نشرها مؤخرًا على الموقع الرسمي للبيت الأبيض تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للمصادقة عليها.