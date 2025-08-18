ورشة تؤكد ضرورة تعزيز دور المرأة في قطاع الطاقة المستدامة

الوكيل الإخباري- أكد مشاركون بورشة علمية بعنوان "الابتكار والتعاون المعرفي في مسار التحول نحو طاقة مستدامة"، نظمتها كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية بالتعاون مع شبكة (RENEW MENA)، أهمية تعزيز تمكين المرأة في قطاع الطاقة وتطوير سياسات مؤسسية تدعم دورها في هذا المجال الحيوي.

وشدد رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، على أن الأردن يسير في مسار طموح نحو تحقيق الاستدامة رغم التحديات، معتبرا تمكين المرأة عنصرا محوريا في هذا التحول، لا سيما وأنها تمثل نحو 42 بالمئة من طلبة كلية الهندسة.