ورشة تؤكد ضرورة تعزيز دور المرأة في قطاع الطاقة المستدامة

وشدد رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، على أن الأردن يسير في مسار طموح نحو تحقيق الاستدامة رغم التحديات، معتبرا تمكين المرأة عنصرا محوريا في هذا التحول، لا سيما وأنها تمثل نحو 42 بالمئة من طلبة كلية الهندسة.
وأشار إلى أن المهندسات الأردنيات أصبحن في طليعة من يقودون مشاريع نوعية في الطاقة الشمسية، والعدادات الذكية، وكفاءة الطاقة.
