الإثنين 2025-08-18 05:07 م
 

ورشة تؤكد ضرورة تعزيز دور المرأة في قطاع الطاقة المستدامة

الوكيل الإخباري- تعلن كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية عن إجراءات قبول وتسجيل الطلبة الاصلاء المرشحين المنوي قبولهم على نفقتهم الخاصة (البرنامج العادي/ الاصلاء) للالتحاق في شهادة الاختصاص الع
الجامعة الهاشمية
 
الإثنين، 18-08-2025 04:42 م

الوكيل الإخباري-   أكد مشاركون بورشة علمية بعنوان "الابتكار والتعاون المعرفي في مسار التحول نحو طاقة مستدامة"، نظمتها كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية بالتعاون مع شبكة (RENEW MENA)، أهمية تعزيز تمكين المرأة في قطاع الطاقة وتطوير سياسات مؤسسية تدعم دورها في هذا المجال الحيوي.

اضافة اعلان


وشدد رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، على أن الأردن يسير في مسار طموح نحو تحقيق الاستدامة رغم التحديات، معتبرا تمكين المرأة عنصرا محوريا في هذا التحول، لا سيما وأنها تمثل نحو 42 بالمئة من طلبة كلية الهندسة.


وأشار إلى أن المهندسات الأردنيات أصبحن في طليعة من يقودون مشاريع نوعية في الطاقة الشمسية، والعدادات الذكية، وكفاءة الطاقة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس لبحث التطورات في المنطقة

أخبار محلية الملك يستقبل وفدا من الكونغرس لبحث التطورات في المنطقة

وزارة الصحة

أخبار محلية اجتماع إقليمي لمديري المُختبرات المَعنية بشلل الأطفال

الوكيل الإخباري- تعلن كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية عن إجراءات قبول وتسجيل الطلبة الاصلاء المرشحين المنوي قبولهم على نفقتهم الخاصة (البرنامج العادي/ الاصلاء) للالتحاق في شهادة الاختصاص الع

أخبار محلية ورشة تؤكد ضرورة تعزيز دور المرأة في قطاع الطاقة المستدامة

وزارة الأوقاف

أخبار محلية يوم طبي مجاني في سهل حوران

مسؤول فلسطيني يعلن تسلم حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين 60 شهيدًا خلال 24 ساعة في قطاع غزة

افتتاح برنامج التأهيل القيادي والإداري للأطباء في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

أخبار محلية افتتاح برنامج التأهيل القيادي والإداري للأطباء في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الأردن ينفذ إنزالات جوية جديدة بمشاركة دولية واسعة

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين المستقلة للانتخاب والشباب



 
 





الأكثر مشاهدة