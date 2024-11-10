ورشة تناقش أهمية تبني نهج الصحة الواحدة لمواجهة التحديات العالمية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، ضرورة تبني نهج "الصحة الواحدة" في مواجهة التحديات الصحة المتزايدة في العالم، والتي تتجاوز حدود الأنواع لتشمل الإنسان والحيوان والبيئة.

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وبحسب بيان للمركز اليوم الأحد، شدد البلبيسي خلال ورشة نظمها المركز، على ضرورة حماية صحة الجميع من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، ومعالجة القضايا الصحية المتشابكة مثل مقاومة مضادات الميكروبات، والصحة البيئية، وسلامة الأغذية والأمراض المنقولة بالنواقل، والأمراض الحيوانية المنشأ.