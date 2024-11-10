ورشة تناقش أهمية تبني نهج الصحة الواحدة لمواجهة التحديات العالمية

وبحسب بيان للمركز اليوم الأحد، شدد البلبيسي خلال ورشة نظمها المركز، على ضرورة حماية صحة الجميع من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، ومعالجة القضايا الصحية المتشابكة مثل مقاومة مضادات الميكروبات، والصحة البيئية، وسلامة الأغذية والأمراض المنقولة بالنواقل، والأمراض الحيوانية المنشأ.
من جانبها، أشارت المستشارة الدولية الدكتورة إخلاص هيلات إلى أن اليوم العالمي للصحة الواحدة يمثل فرصة لتسليط الضوء على هذا النهج الشامل، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة التربية : وقف الرحلات المدرسية حتى 15 آذار المقبل
-
العيسوي: جهود الأردن مستمرة بقيادة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
-
المعايطة: عملية التحديث السياسي مستمرة والاحزاب العامل الاساسي في انجاحها
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين
-
محافظ الطفيلة يلتقي أصحاب فنادق ومزارعين في ضانا
-
"رجال الأعمال" تُثمن موافقة الحكومة على مذكرة التفاهم للتنقيب عن خامات النحاس
-
جمعية البنوك بعد قرار البنك المركزي : لا حاجة لمراجعة البنوك ورسالة ستصل العميل
-
افتتاح ورشة عمل حول جاهزية الاردن لتبني التقنيات الغامرة