ورشة حول دور الإعلام في تعزيز الوعي بسرطان عنق الرحم

الوكيل الإخباري- نظمت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (إمفنت) وشركة MSD، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، أخيرا، ورشة عمل متخصصة بعنوان "تعزيز التواصل بشأن القضاء على سرطان عنق الرحم"، بمشاركة صحفيين وإعلاميين وخبراء صحيين وممثلين عن وزارة الصحة.

وتناول المشاركون استراتيجيات التواصل الصحي الفعال، وأهمية الرسائل الإعلامية الدقيقة المستندة إلى الأدلة العلمية، إضافة إلى الدور الحيوي للتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) والفحص المبكر في القضاء على المرض.