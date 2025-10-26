ورشة حول دور الإعلام في تعزيز الوعي بسرطان عنق الرحم

وتناول المشاركون استراتيجيات التواصل الصحي الفعال، وأهمية الرسائل الإعلامية الدقيقة المستندة إلى الأدلة العلمية، إضافة إلى الدور الحيوي للتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) والفحص المبكر في القضاء على المرض.
وهدفت الورشة إلى تعزيز قدرات الإعلاميين وتمكينهم من نشر رسائل مؤثرة تدعم الجهود الوطنية والعالمية للوقاية والسيطرة على سرطان عنق الرحم، بالإضافة إلى دور الإعلام في رفع الوعي بأهمية الوقاية من سرطان عنق الرحم والحد من انتشاره.
