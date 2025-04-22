الثلاثاء 2025-04-22 03:51 م
 

ورشة عمل حول أهمية البناء الأخضر في تحقيق استدامة المباني

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جانب من الورشة
 
الثلاثاء، 22-04-2025 02:59 م

الوكيل الإخباري- أقامت هيئة المكاتب والشركات الهندسية، وأكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، ومؤسسة التمويل الدولية، ورشة عمل حول أهمية البناء الأخضر في تحقيق استدامة المباني والتعريف بشهادة (EDGE) للأبنية الخضراء.

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وهدفت الورشة إلى التعريف بأهمية قطاع البناء وأثره كمساهم في استهلاك الموارد من طاقة ومياه، وكذلك مساهمته في الانبعاثات الكربونية.


وتناولت الورشة التي قدمتها، محاور حول مفهوم البناء الأخضر ودوره في التخفيف من أثر قطاع البناء في استنزاف الموارد والانبعاثات الكربونية، وأساليب وأدوات البناء الأخضر.


كما تناولت أهمية شهادات البناء الأخضر في توثيق المباني وقياس أثرها (بشكل كمي) والمساهمة في قياس مؤشرات (ESG) والحصول على الاعتراف من الجهات المحلية و/أو الدولية، إضافة إلى التعريف بشهادة ونظام (EDGE) للبناء الأخضر كأحد الخيارات المتاحة التي بدأ العمل بها في الأردن منذ بضعة سنوات.

 
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