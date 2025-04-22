الوكيل الإخباري- أقامت هيئة المكاتب والشركات الهندسية، وأكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، ومؤسسة التمويل الدولية، ورشة عمل حول أهمية البناء الأخضر في تحقيق استدامة المباني والتعريف بشهادة (EDGE) للأبنية الخضراء.

اضافة اعلان



وهدفت الورشة إلى التعريف بأهمية قطاع البناء وأثره كمساهم في استهلاك الموارد من طاقة ومياه، وكذلك مساهمته في الانبعاثات الكربونية.



وتناولت الورشة التي قدمتها، محاور حول مفهوم البناء الأخضر ودوره في التخفيف من أثر قطاع البناء في استنزاف الموارد والانبعاثات الكربونية، وأساليب وأدوات البناء الأخضر.