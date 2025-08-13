الأربعاء 2025-08-13 08:38 م
 

ورشة لتعزيز التّحوّل الرّقميّ في الجامعة الأردنيّة

الأربعاء، 13-08-2025 08:07 م
الوكيل الإخباري-  عقدت الجامعة الأردنيّة، ممثَّلةً بمركز الاعتماد وضمان الجودة ومركز تكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، ورشةً تعريفيّةً بعنوان: "إدارة مُحتوى UJChatbot"، بمشاركة ضبّاط ارتباط جودة الموقع الإلكترونيّ من مختلِف الكلّيّات والمراكز والوحدات والدوائر والمكاتب في الجامعة.اضافة اعلان


وتأتي هذه الورشة في إطار التّوجّه الإستراتيجيّ للجامعة نحوَ تعزيز التّحوّل الرّقميّ، وتطوير الخدمات الإلكترونيّة المقدَّمة لطلبتها وأعضاء الهيئة التّدريسيّة وكافّة المتعاملين معها، إذ يُعدّ نظام UJChatbot أحدَ الحلول الذّكيّة الرّامية إلى تحسين تجربة المستخدِم، من خلال توفير إجاباتٍ فوريّة على الاستفسارات المتعلّقة بالإجراءات والسّياسات والأنظمة والتّعليمات الخاصّة بجهات الجامعة المختلِفة.

واستعرض مديرُ دائرة الموقع الإلكترونيّ وتطبيقات الهواتف الذّكيّة في مركز تكنولوجيا المعلومات فارس الصّمادي خصائصَ نظام الـ Chatbot كأداةٍ تفاعليّة قائمةٍ على إدارةٍ ذكيّة للمحتوى، تضمنُ دقّة الرّدود وسهولةَ تحديثها بشكلٍ مستمرّ.

كما تناولَ، خلالَ الورشة، أُسسَ إدارة محتوى الـ Chatbot، وآليّات تعزيز تفاعل المستخدِمين مع النّظام، إلى جانب استعراض تطبيقاته العمليّة في الحياة الجامعيّة اليوميّة.

وجاءت الفعاليّة ضمن خطّة الجامعة المستمرّة لتبَنّي أحدث التّقنيات، وتطوير أنظمة المعلومات، وتوسيع نطاق الخدمات الذّكيّة، بما يعكس التزام الجامعة بمواكبة متطلّبات العصر الرّقميّ وتعزيز جودة الخدمات الأكاديميّة والإداريّة.
 
 
