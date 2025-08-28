ورشة متخصصة بنظام اعتماد الهيدروجين الأخضر في الأردن

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن الأردن يسير بخطوات واثقة نحو تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وبناء نظام وطني متكامل لإصدار شهادات الهيدروجين الأخضر وضمان المنشأ، وبما يرسخ مكانة المملكة كمورد موثوق في الأسواق العالمية.

وأشار الخرابشة خلال افتتاحه اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان "نظام اعتماد الهيدروجين الأخضر في الأردن" الذي تنفذه شركة "DNV" العالمية بالتعاون مع الوزارة والبنك الدولي الى جهود المملكة لتعزيز الاستثمار في صناعة الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الدولي وخبراء دوليين، مشيرا إلى أن دراسة حديثة بدعم من البنك الدولي أوصت بضرورة إرساء الإطار القانوني والتنظيمي المناسب لتمكين الاستثمارات في هذا القطاع، بما في ذلك تعديل قانون الكهرباء للسماح بنقل وتخزين الطاقة بشكل مستقل، وإصدار قانون للغاز يتضمن قطاع الهيدروجين بوضوح.