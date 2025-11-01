بديل للكمبيوتر.. كيف تحول جهاز آيباد إلى محطة عمل متكاملة؟

ولتحويله إلى محطة عمل فعالة، يُنصح باستخدام لوحة مفاتيح فعلية وفأرة أو لوحة تتبع، والاستفادة من ميزات iPadOS 26 التي تتيح إدارة النوافذ والملفات بسهولة، إضافة إلى دعم برامج احترافية مثل Photoshop وFinal Cut Pro بفضل شرائح M-series القوية.
ومع الاهتمام بعمر البطارية واستخدام بنك طاقة عند الحاجة، يمكن للآيباد أن يكون الكمبيوتر وجهاز الترفيه والأداة الإبداعية في آن واحد، رغم ارتفاع تكلفة الملحقات.
-
أخبار متعلقة
-
ميزة طال انتظارها.. مهم لمستخدمي "واتساب"
-
ما أسهل الطرق وأفضلها لنقل الملفات بين الكمبيوتر والهاتف المحمول؟
-
ميزة للحد من الرسائل غير المرغوبة.. ما جديد واتساب؟
-
أبحاث جديدة تكشف تأثير ChatGPT النفسي على الملايين من المستخدمين
-
كيف تحسّن سرعة الإنترنت على آيفون بخطوات بسيطة؟
-
سناب تضيف ميزات جديدة لمشتركي "+Snapchat"... تعرّف عليها!
-
سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لـ"جي ميل"
-
ثغرة في "كوبايلوت": اختراق ذكي لخداع المستخدمين