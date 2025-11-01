بديل للكمبيوتر.. كيف تحول جهاز آيباد إلى محطة عمل متكاملة؟

الوكيل الإخباري- تحول آيباد أبل منذ إطلاقه عام 2010 من جهاز ترفيهي إلى أداة إنتاجية متكاملة تنافس الحاسوب المحمول، بفضل تطوير النظام والملحقات.



ولتحويله إلى محطة عمل فعالة، يُنصح باستخدام لوحة مفاتيح فعلية وفأرة أو لوحة تتبع، والاستفادة من ميزات iPadOS 26 التي تتيح إدارة النوافذ والملفات بسهولة، إضافة إلى دعم برامج احترافية مثل Photoshop وFinal Cut Pro بفضل شرائح M-series القوية.



ومع الاهتمام بعمر البطارية واستخدام بنك طاقة عند الحاجة، يمكن للآيباد أن يكون الكمبيوتر وجهاز الترفيه والأداة الإبداعية في آن واحد، رغم ارتفاع تكلفة الملحقات.

اضافة اعلان