40 قتيلا بهجوم على مدينة الأبيض في شمال كردفان بالسودان

12:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752672 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قُتل 40 شخصا على الأقل وأصيب آخرون، الأربعاء، بهجوم على تجمع عزاء في الأبيض عاصمة شمال كردفان بالسودان، بحسب ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. اضافة اعلان





ولم يحدد المكتب الجهة التي تقف وراء الهجوم فيما تشتد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن كردفان.



وحذرت الأمم المتحدة من أن "الوضع الأمني في منطقة كردفان مستمر بالتدهور".