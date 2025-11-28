3 إصابات بحادث تصادم على طريق وادي عربة

10:02 م

الوكيل الإخباري - أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق وادي عربة، بعد منطقة البوتاس بنحو 1 كم باتجاه الجنوب. اضافة اعلان





وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وتسبب الحادث بإعاقة لحركة السير على المسرب الأيمن، فيما تعمل الدوريات الخارجية على تنظيم المرور وتقديم الإرشادات اللازمة للسائقين.



ودعت الدوريات الخارجية مستخدمي الطريق إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات رجال الدوريات حفاظاً على السلامة العامة.

