الجمعة 2025-11-28 11:58 م

3 إصابات بحادث تصادم على طريق وادي عربة

ت
من موقع الحادث
الجمعة، 28-11-2025 10:02 م
الوكيل الإخباري - أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق وادي عربة، بعد منطقة البوتاس بنحو 1 كم باتجاه الجنوب.اضافة اعلان


وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتسبب الحادث بإعاقة لحركة السير على المسرب الأيمن، فيما تعمل الدوريات الخارجية على تنظيم المرور وتقديم الإرشادات اللازمة للسائقين.

ودعت الدوريات الخارجية مستخدمي الطريق إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات رجال الدوريات حفاظاً على السلامة العامة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية زراعة الكورة تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون لتجهيزها للموسم الجديد

ل

عربي ودولي ترامب: أي وثيقة وقعها بايدن باستخدام القلم الآلي ملغاة ولن يكون لها أي أثر

ق

عربي ودولي مصرع 61 شخصا وفقدان آخرين من جراء إعصار ضرب سريلانكا

ا

عربي ودولي موسكو: ننتظر خطوات عملية من الغرب لإعادة العلاقات

ي

أخبار محلية ثقافة الزرقاء تنظم يومًا ثقافيًا في قضاء الأزرق

ت

طب وصحة التهاب الحلق.. علاجات منزلية فعّالة وأخرى بلا جدوى

و

أخبار محلية الكرك: فاعليات تدعو لوضع برامج تساهم بإعداد قيادات شبابية مؤهلة

ت

أخبار محلية منتخب الشابات يخسر أمام نظيره الجزائري



 
 





الأكثر مشاهدة