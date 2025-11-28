الجمعة 2025-11-28 09:39 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الدويكات والمناصير/ عباد

جانب من أداء واجب العزاء
الجمعة، 28-11-2025 08:33 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرتي الدويكات والمناصير /عباد.اضافة اعلان


ففي منطقة دابوق بمحافظة العاصمة ، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سوزان هشام الفاعوري، زوجة سعود توفيق الدويكات العبادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الدويكات والفاعوري، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة مرج الحمام بمحافظة العاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أنور عيد القاسم المناصير العبادي، شقيق عضو محافظة العاصمة منور القاسم العبادي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المناصير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
 


