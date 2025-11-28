منتخب الشابات يخسر أمام نظيره الجزائري

الوكيل الإخباري- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم للشابات تحت 20 عامًا، أمام نظيره الجزائري بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت اليوم في تونس، في إطار منافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا.

ويلتقي منتخب الشابات نظيره المغربي يوم الأحد المقبل، في ثاني مبارياته في البطولة.