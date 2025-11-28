الجمعة 2025-11-28 11:58 م

منتخب الشابات يخسر أمام نظيره الجزائري

جانب من المباراة
الجمعة، 28-11-2025 10:37 م

الوكيل الإخباري- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم للشابات تحت 20 عامًا، أمام نظيره الجزائري بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت اليوم في تونس، في إطار منافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا.

ويلتقي منتخب الشابات نظيره المغربي يوم الأحد المقبل، في ثاني مبارياته في البطولة.


ويشارك منتخب الشابات في هذه البطولة، سعيًا لاكتساب المزيد من الخبرات مع مختلف المدارس الكروية

 
 


