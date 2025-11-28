منتخب الشابات يخسر أمام نظيره الجزائري

ويلتقي منتخب الشابات نظيره المغربي يوم الأحد المقبل، في ثاني مبارياته في البطولة.
ويشارك منتخب الشابات في هذه البطولة، سعيًا لاكتساب المزيد من الخبرات مع مختلف المدارس الكروية
