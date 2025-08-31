وزارة التنمية الاجتماعية تكرّم الطلبة الناجحين في التوجيهي

وهنّأت وزيرة الاجتماعية وفاء بني مصطفى الطلبة الناجحين، مؤكدةً أن اجتيازهم لامتحان الثانوية العامة " التوجيهي" الذي يؤهلهم لمتابعة تعليمهم الجامعي، يعكس مثابرتهم واجتهادهم، وحصيلة جهدهم الدؤوب على مدار العام الدراسي.
وأضافت أن الوزارة تفخر بما حققوه من نجاح، كما أنها مستمرة في دعمهم وتمكينهم من مواصلة تعليمهم، لتحقيق ما يصبون إليه، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وما يوليه سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الأمين، من اهتمام ومتابعة لهذه الفئة العزيزة.
وأشارت إلى أن دور الرعاية تسعى من خلال الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة من خدماتها، إلى توفير كافة التسهيلات والدعم للطلبة من المنتفعين، وتذليل كافة العقبات والتحديات أمامهم، لمساعدتهم في تحقيق النجاح، مشيدة بدور كوادر دور الرعاية وجهودهم في توفير ما يحتاجه الطلبة من منتفعيها من خدمات تسهم في تحقيق ما يتطلعون إليه.
من جهتهم، أعرب الطلبة الناجحين، عن سعادتهم لهذه المبادرة من الوزارة، مشيرين إلى أن نجاحهم هو نجاح لكل من آمن بقدراتهم، ودعمهم، مقدمين شكرهم لكوادر الوزارة ولكل من ساندهم لإتمام الثانوية العامة بنجاح.
