وزارة التنمية: ضبط 127 متسوّلا منذ بدء شهر رمضان

الوكيل الإخباري- ضبطت فرق مديرية مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية 127 متسوّلا منذ بدء شهر رمضان المبارك، وفق ما أفاد مساعد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية للشؤون القانونية ناصر الشريدة.

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وأضاف الشريدة ، الجمعة، أن معظم حالات التسوّل تتركز في العاصمة عمّان، داعيا المواطنين إلى عدم التعاطي مع المتسوّلين.