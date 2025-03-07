وزارة التنمية: ضبط 127 متسوّلا منذ بدء شهر رمضان

وأضاف الشريدة ، الجمعة، أن معظم حالات التسوّل تتركز في العاصمة عمّان، داعيا المواطنين إلى عدم التعاطي مع المتسوّلين.
وتواصل فرق مكافحة التسول ضبط المتسولين خلال شهر رمضان إذ ينشط المتسوّلون عند الأسواق والأماكن التي تشهد اكتظاظا.
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