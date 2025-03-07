 
الجمعة 2025-03-07 06:10 م
 

وزارة التنمية: ضبط 127 متسوّلا منذ بدء شهر رمضان

وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية
 
الجمعة، 07-03-2025 04:38 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت فرق مديرية مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية 127 متسوّلا منذ بدء شهر رمضان المبارك، وفق ما أفاد مساعد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية للشؤون القانونية ناصر الشريدة.

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وأضاف الشريدة ، الجمعة، أن معظم حالات التسوّل تتركز في العاصمة عمّان، داعيا المواطنين إلى عدم التعاطي مع المتسوّلين.


وتواصل فرق مكافحة التسول ضبط المتسولين خلال شهر رمضان إذ ينشط المتسوّلون عند الأسواق والأماكن التي تشهد اكتظاظا.

 
 
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