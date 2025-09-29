وزارة الثقافة تحتفل باليوم الوطني للقراءة

وشارك في الاحتفال عشرات الموظفين في توزيع كتب الأطفال وعدد من العناوين في المعارف العامة والعلوم والآداب وتاريخ الأردن.
وقال أمين عام الوزارة، الدكتور نضال الأحمد، إن اليوم الوطني للقراءة هو يوم الاحتفاء بالكتاب والمعرفة وإعلاء قيم القراءة، مشيراً إلى أن مديريات الثقافة في جميع المحافظات احتفلت بهذا اليوم من خلال مبادرة ماراثون القراءة.
ولفت إلى تزامن إقامة معرض عمان الدولي للكتاب، بمشاركة نحو 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية في المركز الدولي للمعارض، والذي تحل فيه سلطنة عُمان الشقيقة ضيف شرف الدورة الـ24 للمعرض، منوهاً بالبرنامج الثقافي المصاحب الذي يتضمن ندوات وأمسيات وورش عمل.
ونوّه الأحمد بمشاركة سلطنة عُمان، بوصفها ضيف شرف المعرض لهذا العام، لما تحوزه من تاريخ ثقافي وحضاري عريق، مشيراً إلى أن الدورة الـ24 احتفت كذلك بالشخصية الثقافية الناقد والباحث الدكتور سلطان المعاني، الذي أبدع في مجالات البحث، خصوصاً في اللغات القديمة.
وختم بالقول إن الوزارة، من خلال مديرية النشر ومكتبة الأسرة، أكدت أن القراءة تمثل رصيداً معرفياً يندرج في إطار التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتقي بوعي المجتمع.
