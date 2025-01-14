وزارة الزراعة تعلن عن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر

وبينت الوزارة أنه على المستثمرين المهتمين والجادين في هذا الموضوع مراجعة وزارة الزراعة لتقديم دراسة جدوى اقتصادية كاملة للمشروع في جميع مراحله.
وأضافت بأنه سيتم دراسة جميع العروض المقدمة من قبل لجنة فنية متخصصة واختيار العرض ذي الكفاءة والجدوى الاقتصادية الأعلى تقييما.
وذكرت بأنه على الراغبين بالاستثمار في هذا المجال مراجعة وزارة الزراعة لتقديم عروضهم الفنية والدراسة الخاصة بالمشروع، على أن تسلم جميع الطلبات لدى مديرية تشجيع الاستثمار في مركز الوزارة، علما بأن آخر موعد لاستلام الطلبات الخميس 30/1.
وخصصت الوزارة الرقم (0790210299) للتواصل حول الفرصة الاستثمارية.
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