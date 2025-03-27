الخميس 2025-03-27 11:47 ص
 

وزارة الزراعة توقع اتفاقية لدعم قطاع الحمضيات في وادي الأردن

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
 
الخميس، 27-03-2025 11:38 ص
الوكيل الإخباري- وقعت وزارة الزراعة اليوم الخميس، اتفاقية تعاون رباعية لدعم قطاع الحمضيات في وادي الأردن، مع المؤسسة التعاونية وشركة أدفانس كونسلتنج وجمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية، وذلك لتمويل وشراء ماكينات متطورة لتدريج وتصنيف وتشميع الحمضيات.اضافة اعلان


وأشار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال رعايته توقيع الاتفاقية، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم القطاعات الزراعية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، مثمنا دعم أدفانس كونسلتنج، المقدَّم من قبل هولندا والذي جاء متناغما مع خطة الوزارة في دعم قطاع الحمضيات الذي تم دعمه من خلال الوزارة بمركز للتبريد والتعبئة والتدريج لـ 10 آلاف طن، حيث سيقدم المشروع فرصة لتخزين جميع المحاصيل الزراعية وليس للحمضيات فقط.

من جانبه، أشار مدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي، إلى أن إنشاء الجمعية جاء بهدف تعزيز العمل التعاوني الزراعي، وتوفير أدوات إنتاج حديثة تدعم جهود المزارعين في هذا القطاع الحيوي، كما يأتي ضمن محور تطوير عمل التعاونيات وفق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

من جهتها، شددت المدير الإقليمي لأدفانس كونسلتنج المهندسة لمياء الدباس، على أهمية خط التشميع في تحقيق الدعم لقطاع الحمضيات وعدالة التسعير، وتحسين الجودة، وتمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم بكفاءة أعلى.

بدوره، ثمن رئيس جمعية وادي الأردن التعاونية الزراعية المهندس أحمد الغزاوي، متابعة ودعم وزارة الزراعة لقطاع الحمضيات، مشيرا إلى أن المنحة المقدمة من أدفانس كونسلتنج تشكل خطوة مهمة لإنجاز مركز التعبئة والتدريج والتشميع، وأن الدعم سيسهم في تحسين دخل المزارعين، وتطوير جودة المنتج المحلي، ودعم استقرار سوق الحمضيات.
 
gnews

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