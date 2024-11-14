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وزارة الشباب العراقية: اتخاذ إجراءات لتسهيل حضور الجماهير الأردنية للمباراة

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 14-11-2024 12:08 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق باسم وزارة الشباب والرياضة العراقية حسام حسن، إن هنالك توجيهات من أعلى المستويات العراقية باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لإجراء المباراة وسط أجواء تعكس تاريخ الكرة الأردنية والعراقية.اضافة اعلان


وأضاف حسن  مساء الأربعاء، أن الحكومة وجهت لاتخاذ الإجراءات لتسهيل دخول الجماهير الأردنية عبر المنافذ الجوية والبرية، لحضور المباراة.

وأشار إلى أن أعداد الجماهير الأردنية التي قدمت إلى العراق كانت كبيرة، خاصة القادمين منهم عبر منفذ طريبيل بين الأردن والعراق.

وبين أن هنالك زخما كبيرا من الجماهير العراقية القادمة من مختلف المحافظات إلى البصرة، لمشاهدة المباراة مساء الخميس.

أوضح حسن، أن الحكومة العراقية شكلت لجنة بناء على توجيهات رئيس الوزراء، لتنظيم مباريات المنتخب العراقي التي ستجرى على ملعب جذع النخلة في البصرة.
 
gnews

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