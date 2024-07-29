وزارة الشباب تعقد جلسات تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

الوكيل الإخباري - تواصل وزارة الشباب عقد الجلسات التعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية.

وقال أمين عام الوزارة، الدكتور حسين الجبور، إن الجائزة أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد؛ بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتكريم جهود الأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية التطوعية والتي تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية.



وأشار الجبور إلى جهود الوزارة في تنظيم العمل التطوعي ومأسسته، مبينا أن التطوع وما يحمله من معاني الإنسانية والعطاء يعد سمة ارتبطت بالأردنيين وأحد مرتكزات منظومة القيم في مجتمعنا.



وأشار إلى أن الجائزة تهدف إلى بلورة مفهوم التميز في التطوع من خلال إدراج واستهداف كافة مجالات العمل التطوعي ومن مختلف الأعمار بهدف تحقيق تنوع كامل وشامل في طبيعة الأعمال التطوعية.



من جهته، قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان: "إن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، لتوجيه شباب الوطن نحو البناء والإبداع، والمثابرة والاجتهاد".