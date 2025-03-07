 
الجمعة 2025-03-07 06:11 م
 

وزارة الصناعة والتجارة: 68 مخالفة خلال 5 أيام من رمضان

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 
الجمعة، 07-03-2025 04:54 م
الوكيل الإخباري-   حرّرت الفرق الرقابية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 68 مخالفة منذ اليوم الأول ولنهاية اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، معظمها لعدم الإعلان عن الأسعار.اضافة اعلان


ونفذت الوزارة خلال الفترة من 1 إلى 5 آذار الحالي، 101 جولة، شملت زيارة 1528 منشأة تجارية في مختلف محافظات المملكة.

و أشارت الوزارة إلى أنها تلقت 27 شكوى من المواطنين تتعلق بمخالفات تسعيرية وإجراءات تجارية أخرى. وعلى إثر هذه الجولات، سجلت الفرق الرقابية 68 مخالفة، توزعت بين 63 حالة عدم إعلان أسعار السلع و3 حالات تتعلق بزيادة الأسعار المحددة.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق، عبر هاتف الشكاوى لدى الوزارة هو (065661176)، وصفحتها على فيسبوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo)، وعنوان موقعها الإلكتروني.
 
 
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