وزارة الصناعة والتجارة: 68 مخالفة خلال 5 أيام من رمضان

ونفذت الوزارة خلال الفترة من 1 إلى 5 آذار الحالي، 101 جولة، شملت زيارة 1528 منشأة تجارية في مختلف محافظات المملكة.
و أشارت الوزارة إلى أنها تلقت 27 شكوى من المواطنين تتعلق بمخالفات تسعيرية وإجراءات تجارية أخرى. وعلى إثر هذه الجولات، سجلت الفرق الرقابية 68 مخالفة، توزعت بين 63 حالة عدم إعلان أسعار السلع و3 حالات تتعلق بزيادة الأسعار المحددة.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق، عبر هاتف الشكاوى لدى الوزارة هو (065661176)، وصفحتها على فيسبوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo)، وعنوان موقعها الإلكتروني.
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