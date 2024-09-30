وزارة المياه تنفذ برنامجا تدريبيا تحت عنوان المرأة والقيادة

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الوكيل الإخباري- ضمن إجراءات وزارة المياه والري/ وحدة دراسات المرأة في إدماج النوع الاجتماعي في قطاع المياه نفذت وحدة دراسات المرأة/ وزارة المياه والري برنامجاً تدريبياً تحت عنوان (المرأة والقيادة) على مدار خمسة أيام ، وقد أشارت السيدة نيفين الكفوف مديرة وحدة دراسات خلال افتتاحها البرنامج التدريبي إلى أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الأدوار القيادية في مؤسسات قطاع المياه كما أكدت على دور قطاع المياه في تعزيز دور المرأة وتمكينها وإيصالها إلى مواقع صنع القرار. وقد جاء هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية لتطوير وتأهيل العاملات في قطاع المياه وهي إحدى أنشطة وحدة دراسات المرأة في تنفيذ سياسة إدماج النوع الإجتماعي في قطاع المياه والتي تهدف إلى تمكين المرأة وإيصالها إلى مواقع صنع القرار. وقد استهدف البرنامج التدريبي نخبة من القياديات العاملات في مختلف مؤسسات قطاع المياه . في الختام سلم الدكتور محمد عفيشات / مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الشهادات للمشاركات و أشاد بدور المرأة في إدارة الموارد المائية مؤكداً على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المياه والري للمرأة لمساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. اضافة اعلان

