وزارتا البيئة والشباب تبحثان تعزيز التعاون المشترك

وقالت وزارة البيئة، في بيان اليوم الاثنين، إن اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الشباب، بحث أهمية إشراك الشباب في تنفيذ المبادرات الوطنية الرامية إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، انسجاما مع رؤية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، في الاستثمار بالطاقات الشبابية وتوظيفها في خدمة التنمية المستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية معان تنفذ خطة استباقية استعداداً لموسم الشتاء
-
الزعبي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي
-
العجلوني يتفقد سير امتحان الشامل العملي للدورة الصيفية 2025 في البلقاء التطبيقية
-
الحملة الأردنية توزّع 700 طرد غذائي استجابةً لمناشدات نازحين في غزة
-
قرارات حكومية مرتقبة بخصوص التطبيقات الذكية
-
هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في اليابان عبر معرض متنقل في طوكيو وأوساكا بحضور السفير الأردني
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الفرنسي
-
"إدارة الترخيص": بيع 3 آلاف رقم مميز للوحات المركبات بالترميز (1)