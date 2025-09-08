الإثنين 2025-09-08 01:32 م
 

وزارتا البيئة والشباب تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 08-09-2025 11:26 ص

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أمس الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال الثقافة البيئية، بما يسهم في تمكين الشباب ودعم دور المراكز الشبابية في نشر الوعي البيئي.

وقالت وزارة البيئة، في بيان اليوم الاثنين، إن اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الشباب، بحث أهمية إشراك الشباب في تنفيذ المبادرات الوطنية الرامية إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، انسجاما مع رؤية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، في الاستثمار بالطاقات الشبابية وتوظيفها في خدمة التنمية المستدامة.

 
 
