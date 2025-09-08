وزارتا البيئة والشباب تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أمس الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال الثقافة البيئية، بما يسهم في تمكين الشباب ودعم دور المراكز الشبابية في نشر الوعي البيئي.

