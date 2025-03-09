وزيرا الأشغال والداخلية يبحثان ملف المخطط الشمولي لمركز حدود جابر

الوكيل الإخباري- بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، والداخلية مازن الفراية، المستجدات المتعلقة بإعداد دراسات المخطط الشمولي لتطوير مركز جابر الحدودي، والهادفة إلى وضع تصور شمولي يضمن تطوير المعابر بشكل يلبي احتياجات الأردن لعدة عقود مقبلة.

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وأكد أبو السمن والفراية خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الأشغال اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن جميع الجهات الحكومية والأمنية المشغلة للمعابر الحدودية، إضافة إلى ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، ضرورة تطوير المعابر بشكل يتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالمراكز الحدودية العالمية، وتحقيق الجانب الأمني والجمركي، وتسهيل حركة الشحن والمسافرين، ومراعاة الرؤية المستقبلية للأعوام المقبلة والنمو السكاني في الأردن والدول المجاورة.



وناقش المشاركون المخطط الشمولي لمركز حدود جابر، ونقاط الخلاف والتوافق حول التصاميم للمرحلة الأولى، ومسارات الحركة ومواقع الأبنية ونقاط التفتيش، ومراحل تنفيذ المشروع والكلف التقديرية وأولويات العمل حسب توفر المخصصات، بحيث يضمن ديمومة عمل المركز الحدودي خلال فترة تنفيذ المشروع وبشكل لا يعيق حركة الشحن والمسافرين.