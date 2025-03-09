وزيرا الأشغال والداخلية يبحثان ملف المخطط الشمولي لمركز حدود جابر

وأكد أبو السمن والفراية خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الأشغال اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن جميع الجهات الحكومية والأمنية المشغلة للمعابر الحدودية، إضافة إلى ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، ضرورة تطوير المعابر بشكل يتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالمراكز الحدودية العالمية، وتحقيق الجانب الأمني والجمركي، وتسهيل حركة الشحن والمسافرين، ومراعاة الرؤية المستقبلية للأعوام المقبلة والنمو السكاني في الأردن والدول المجاورة.
وناقش المشاركون المخطط الشمولي لمركز حدود جابر، ونقاط الخلاف والتوافق حول التصاميم للمرحلة الأولى، ومسارات الحركة ومواقع الأبنية ونقاط التفتيش، ومراحل تنفيذ المشروع والكلف التقديرية وأولويات العمل حسب توفر المخصصات، بحيث يضمن ديمومة عمل المركز الحدودي خلال فترة تنفيذ المشروع وبشكل لا يعيق حركة الشحن والمسافرين.
وأكد الوزيران، أهمية تأهيل جميع المعابر الحدودية بصورة تليق بمكانة وسمعة الأردن وبما يحقق أفضل الممارسات في خدمة زائري المملكة، وتوفير أفضل مستوى من الخدمات للتجارة البينية، وحركة الترانزيت التي تمر بالأراضي الأردنية.
-
أخبار متعلقة
-
الهاشميّة تبحث تعزيز تعاونها مع الجامعات اليونانية
-
البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا: أمن سوريا واستقرارها ركيزة لأمن المنطقة
-
الملك يقيم مأدبة إفطار لكبار المسؤولين
-
رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير الدفاع اللبناني
-
الصفدي: توافق على نبذ أي محاولات لزعزعة الأمن في سورية
-
توقع تسجيل 350 ألف طالب لامتحان الثانوية العامة
-
أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول
-
وزير الزراعة: إنشاء وصيانة 153 حفيرة وسدا ترابيا