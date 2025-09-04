وزيرة التنمية تلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات وتؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع الزراعة

11:39 ص

الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أمس الأربعاء، النائب خميس عطية، ورئيسة الاتحاد النوعي للمزارعات المنتجات في الأردن، الدكتورة زينب المومني، ورئيسات الجمعيات في الاتحاد النوعي للمزارعات.





وأكدت بني مصطفى، خلال اللقاء، أهمية قطاع الزراعة كأحد القطاعات الحيوية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، مشيرةً إلى أن استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي أولت هذا القطاع اهتمامًا خاصًا، باعتباره داعمًا أساسيًا للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.



وتطرقت إلى أبرز التحديات التي تواجه المزارعات، وفي مقدّمتها المواصلات والتأمين الصحي، مشددةً على أهمية بحث سُبل شمول العاملات في الزراعة ضمن مظلة التأمين الصحي.



كما استمعت بني مصطفى إلى استعراض لأبرز إنجازات الجمعيات الأعضاء في الاتحاد، وما حققته من مبادرات وبرامج لدعم المزارعات، مؤكدةً حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الشركاء لتذليل العقبات أمام النساء العاملات في القطاع الزراعي.



ويُذكر أن الاتحاد النوعي للمزارعات المنتجات في الأردن يُعد مؤسسة غير ربحية، تسعى إلى تمكين المزارعات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتنظيم عملهن والدفاع عن حقوقهن. وقد نفّذ الاتحاد منذ عام 2014 برنامج التأمين الصحي المجاني، الذي مكّن حتى الآن أكثر من (2500) أسرة من الحصول على خدمات صحية مجانية.



ويؤكد الاتحاد أن التحديات التي تواجه النساء المزارعات تتطلب شراكة وتكاملاً في الجهود مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية، بما يعزز من دورهن التنموي ومشاركتهن الفاعلة في المجتمع.