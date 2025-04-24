وزيرة السياحة والآثار تلتقي وفد مجموعة الصداقة الفرنسية لتعزيز التعاون السياحي

وبينت عناب، أن السوق السياحي الفرنسي يعد من أهم الأسواق الأوروبية للأردن، لافتة إلى أن وزارة السياحة تعمل على زيادة الرحلات الجوية المباشرة إلى الأردن، حيث تقوم الملكية الأردنية بتسيير رحلات من باريس وليون، فيما تطلق شركة "رايان إير" رحلات من باريس، بالإضافة إلى تدشين رحلات جديدة من مارسيليا في الشهر الحالي.
وأشارت إلى زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأخيرة إلى مدينة جرش في عام 2022، والتي أسفرت عن تقديم تمويل بقيمة مليون يورو لترميم درج معبد زيوس، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الحكومة الفرنسية.
وأكدت عناب، أهمية المشاركة في المعارض السياحية في باريس، بهدف الترويج للسياحة الثقافية والدينية والمغامرات في الأردن، مشيرة إلى أنها استضافت في شباط الماضي وفداً إعلامياً فرنسياً لتسليط الضوء على الأمان الذي تتمتع به المملكة.
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