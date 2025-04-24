وزيرة السياحة والآثار تلتقي وفد مجموعة الصداقة الفرنسية لتعزيز التعاون السياحي

الوكيل الإخباري- التقت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، في مقر الوزارة، اليوم الخميس، وفد مجموعة الصداقة الفرنسية الأردنية في مجلس الشيوخ الفرنسي، بحضور السفير الفرنسي، أليكسي لوكوور غرانميزون.

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وبينت عناب، أن السوق السياحي الفرنسي يعد من أهم الأسواق الأوروبية للأردن، لافتة إلى أن وزارة السياحة تعمل على زيادة الرحلات الجوية المباشرة إلى الأردن، حيث تقوم الملكية الأردنية بتسيير رحلات من باريس وليون، فيما تطلق شركة "رايان إير" رحلات من باريس، بالإضافة إلى تدشين رحلات جديدة من مارسيليا في الشهر الحالي.



وأشارت إلى زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأخيرة إلى مدينة جرش في عام 2022، والتي أسفرت عن تقديم تمويل بقيمة مليون يورو لترميم درج معبد زيوس، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الحكومة الفرنسية.