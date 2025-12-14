تعطل الكمبيوتر لا يعني فقدان بياناتك.. خطوات لاستعادتها بأمان

الوكيل الإخباري- حذّر خبراء تكنولوجيا المعلومات من أن توقف الكمبيوتر عن الإقلاع قد يثير مخاوف فقدان الصور والملفات المهمة، مؤكدين أن تعطل نظام التشغيل لا يعني بالضرورة ضياع البيانات نهائيًا.

اضافة اعلان



وأوضح الخبراء أن هناك عدة طرق لاستعادة البيانات بأمان، حتى دون خبرة تقنية متقدمة. وأكدوا أن أول خطوة هي تحديد سبب العطل، فقد يكون ناتجًا عن مشكلة في الطاقة، إعدادات BIOS، أو ملفات نظام تالفة، وفي هذه الحالات غالبًا ما تبقى البيانات على القرص سليمة.



خيارات استعادة البيانات:

الإقلاع من USB: إذا كان الكمبيوتر يعمل جزئيًا، يمكن إنشاء USB قابل للإقلاع من جهاز آخر، ثم استخدام خيارات الإصلاح للوصول إلى الملفات ونسخها إلى وسائط تخزين خارجية.

إخراج القرص الصلب: إذا لم يعمل الكمبيوتر إطلاقًا، يمكن إزالة القرص وتوصيله بجهاز آخر عبر محول USB إلى SATA أو NVMe لاسترجاع الملفات. في بعض الأجهزة الحديثة الملحومة، يُفضل الاستعانة بخدمة فنية.



نصائح للوقاية:

للحماية من فقدان البيانات، ينصح الخبراء بوضع خطة نسخ احتياطي منتظمة على السحابة أو أجهزة التخزين الخارجية.