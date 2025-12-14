الأحد 2025-12-14 02:11 م

تعطل الكمبيوتر لا يعني فقدان بياناتك.. خطوات لاستعادتها بأمان

4
تعبيرية
الأحد، 14-12-2025 01:46 م

الوكيل الإخباري-   حذّر خبراء تكنولوجيا المعلومات من أن توقف الكمبيوتر عن الإقلاع قد يثير مخاوف فقدان الصور والملفات المهمة، مؤكدين أن تعطل نظام التشغيل لا يعني بالضرورة ضياع البيانات نهائيًا.

اضافة اعلان


وأوضح الخبراء أن هناك عدة طرق لاستعادة البيانات بأمان، حتى دون خبرة تقنية متقدمة. وأكدوا أن أول خطوة هي تحديد سبب العطل، فقد يكون ناتجًا عن مشكلة في الطاقة، إعدادات BIOS، أو ملفات نظام تالفة، وفي هذه الحالات غالبًا ما تبقى البيانات على القرص سليمة.


خيارات استعادة البيانات:
الإقلاع من USB: إذا كان الكمبيوتر يعمل جزئيًا، يمكن إنشاء USB قابل للإقلاع من جهاز آخر، ثم استخدام خيارات الإصلاح للوصول إلى الملفات ونسخها إلى وسائط تخزين خارجية.
إخراج القرص الصلب: إذا لم يعمل الكمبيوتر إطلاقًا، يمكن إزالة القرص وتوصيله بجهاز آخر عبر محول USB إلى SATA أو NVMe لاسترجاع الملفات. في بعض الأجهزة الحديثة الملحومة، يُفضل الاستعانة بخدمة فنية.


نصائح للوقاية:
للحماية من فقدان البيانات، ينصح الخبراء بوضع خطة نسخ احتياطي منتظمة على السحابة أو أجهزة التخزين الخارجية.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سيارات الإسعاف في أحد شوارع سيدني بعد حادثة إطلاق نار وقعت في شاطئ بونداي

عربي ودولي وزير الخارجية الإسرائيلي يدين أحداث شاطئ بونداي

نه

تكنولوجيا أبل تعيد ضبط شفافية Liquid Glass في iOS 26.2

4

تكنولوجيا تعطل الكمبيوتر لا يعني فقدان بياناتك.. خطوات لاستعادتها بأمان

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية أبو علي: القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله

سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد شراكة مع ‘بوبليسيس جروب’ و’دنتسو’ لتعزيز تميّزها الإعلامي

أخبار الشركات سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد شراكة مع ‘بوبليسيس جروب’ و’دنتسو’ لتعزيز تميّزها الإعلامي

وزارة الطاقة

أخبار محلية اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي

موقع الحادثة

عربي ودولي 10 قتلى وجرحى بحادثة إطلاق نار في مدينة سيدني الأسترالية

نه

فن ومشاهير نقيب الممثلين المصريين يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لعبلة كامل



 






الأكثر مشاهدة