وزير الأوقاف: حريصون على دعم موظفي الوزارة بالقدس

12:57 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن قرار مجلس الوزراء بتعديل تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام، سيُطبق على موظفي أوقاف القدس ودائرة قاضي القضاة في القدس. اضافة اعلان





وأكد الخلايلة الحرص على دعم هذه الفئة من موظفي الوزارة، تقديرًا لصمودهم ورسالتهم، وتجسيدًا للموقف الأردني الريادي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع والحفاظ على المسجد الأقصى، إلى جانب الجهود السياسية التي تبذلها الدبلوماسية الأردنية.



وأوضح أن تقييم وتحديد رواتب وظائف العاملين في إدارة أوقاف القدس، والمسجد الأقصى المبارك التابعة للوزارة، سيتم وفق سلم الرواتب الأساسية، مضافًا إليها علاوة الصمود الملكية (400 بالمئة)، كما سيتم منح علاوة على سلم الرواتب الأساسية للعاملين في دائرة قاضي القضاة في القدس.



ويتبع لوزارة الأوقاف أكثر من 750 موظفًا في المسجد الأقصى، تم تعيين نصفهم على الأقل في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني.

