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وزير الأوقاف يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
الخميس، 05-09-2024 03:58 م

الوكيل الإخباري-   دان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة بـ "أشد العبارات إقدام السلطة القائمة بالاحتلال على تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وذلك بتمكين شرطة الاحتلال المتطرفين اليهود من استباحة حرمة المسجد الأقصى المبارك بشكل لم يسبق له مثيل منذ احتلال مدينة القدس عام 1967".

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وحذر الخلايلة من عواقب منع معظم مسلمي فلسطين والعالم وحرمانهم من حق الوصول والصلاة في المسجد الأقصى في الوقت الذي تحرس فيه سلطات الاحتلال انتهاكات المتطرفين اليهود ومحاولاتهم لإحداث تغييرات جذرية في المسجد من الداخل والخارج لتحقيق أهداف خفية ومعلنة لتهويد المسجد الأقصى المبارك، ما يجعله يواجه أخطر مراحل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.


وأكد وزير الأوقاف تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت وصاية ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني كون المسجد الأقصى مسجدا إسلاميا خالصا للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة ولا الشراكة.

 
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